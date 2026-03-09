A- A+

Guerra Trump diz que guerra com Irã pode acabar em breve e que pensa em tomar Estreito de Ormuz Trump disse estar "muito adiantado" no cronograma de aproximadamente cinco semanas para encerrar a guerra, dado por ele na semana passada

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a guerra contra o Irã pode acabar em breve e está "bem completa", em entrevista por telefone para a CBS no período da tarde desta segunda-feira. O republicano também revelou que ainda pensa em tomar o Estreito de Ormuz para controlar a passagem de navios na região.

"O Irã não tem marinha, comunicações, e eles não possuem força aérea. Seus mísseis foram dizimados a um mínimo. Seus drones foram explodidos por todo lugar, incluindo suas fábricas", disse Trump à CBS. "Se você olhar, eles não possuem mais nada. Não há nada no sentido militar."

O presidente norte-americano também comentou a escolha do aiatolá Mojtaba Khamenei como líder supremo do Irã, substituindo seu pai, Ali Khamenei, no cargo. "Não tenho qualquer mensagem para ele", afirmou ao canal de televisão, acrescentando que possui outra pessoa em mente para o cargo.

Sobre o Estreito de Ormuz, Trump disse que poderia "fazer muito" pela navegação no local e voltou a ameaçar o Irã. "Eles já atiraram em tudo que tinham para atirar, e é melhor não tentarem nada engraçado ou será o fim daquele país. Se fizerem algo ruim, será o fim do Irã e você jamais irá escutar este nome de novo", afirmou ele para a repórter da CBS, Weijia Jiang.

Segundo ele, o estreito está aberto e alguns navios estão transitando pela região, embora o mandatário americano ainda pense sobre "tomá-lo".

Trump disse estar "muito adiantado" no cronograma de aproximadamente cinco semanas para encerrar a guerra, dado por ele na semana passada. "Encerrar a guerra é tudo na minha mente, e de mais ninguém", disse, ao ser questionado se o conflito poderia acabar em breve.



