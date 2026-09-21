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Internacional Trump diz que guerra tirou controle russo do setor de diesel e volta a atacar 'fake news' Em postagem na Truth Social, o presidente americano voltou a defender o fim do conflito, que chamou de "ridículo" e "sem fim", e declarou que "o mundo inteiro sofre" com "25 mil pessoas, em sua maioria soldados", sendo mortas a cada mês

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (21) que a Rússia "infelizmente perdeu o controle" de sua indústria de óleo diesel por causa da guerra com a Ucrânia. De acordo com ele, "um grande número" de refinarias de diesel foi destruído e está, ao menos temporariamente, fora de operação.

Em postagem na Truth Social, Trump voltou a defender o fim do conflito, que chamou de "ridículo" e "sem fim", e declarou que "o mundo inteiro sofre" com "25 mil pessoas, em sua maioria soldados", sendo mortas a cada mês.

Em outra publicação, Trump disse que a Casa Branca não está promovendo um ataque à imprensa livre, algo que afirmou valorizar, mas sim às "fake news". Ele afirmou que elas cresceram "como um câncer" nos EUA e as classificou como "corruptas", "propositais", "pervasivas", "totalmente coordenadas" e "fora de controle", acrescentando que representam uma ameaça à segurança nacional e, por isso, "precisam ser interrompidas, agora".

A postagem ocorre horas depois de CNN, MS NOW e Politico anunciarem ter notificado o governo Trump de que vão entrar com uma ação judicial após terem o acesso à Casa Branca negado.

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