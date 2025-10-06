A- A+

política Trump diz que Hamas "está aceitando coisas muito importantes" O presidente mostrou-se otimista quanto ao futuro das negociações indiretas que Hamas e Israel mantêm no Egito para pôr fim à guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6) que o Hamas está cedendo em questões "muito importantes" nas negociações indiretas entre o grupo islamista e Israel para um acordo de paz na Faixa de Gaza.

"Tenho linhas vermelhas: se certas questões não forem cumpridas, o acordo não será feito", afirmou Trump a jornalistas no Salão Oval, ao ser questionado se impôs condições — como o desarmamento do Hamas — para selar a paz.

"Acho que estamos indo muito bem e que o Hamas está aceitando coisas muito importantes", acrescentou.

Trump mostrou-se otimista quanto ao futuro das negociações indiretas que Hamas e Israel mantêm no Egito para pôr fim à guerra, no âmbito de seu plano de 20 pontos.

"Acho que vamos chegar a um acordo", disse, embora tenha lembrado que "há anos e anos tentam chegar a um acordo (...). Vamos chegar a um acordo sobre Gaza, tenho bastante certeza, sim", afirmou o republicano.

Trump também negou uma informação segundo a qual teria repreendido o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por suas demonstrações de pessimismo em relação ao resultado das negociações.

