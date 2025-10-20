A- A+

ameaça Trump diz que Hamas será "erradicado" se violar acordo em Gaza O presidente estadunidense enviou dois enviados especiais para se reunir com o primeiro-ministro israelense depois que a violência do fim de semana ameaçou destruir o frágil cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (20) que daria ao movimento Hamas uma "pequena chance" de cumprir o acordo de trégua com Israel em Gaza, mas alertou que o grupo seria "erradicado" caso não o fizesse.

"Combinamos com o Hamas que eles serão muito bons, que se comportarão", disse Trump a repórteres na Casa Branca, ao receber o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

"E se não o fizerem, entraremos em ação e vamos erradicá-los. Se necessário, eles serão erradicados", acrescentou.

Trump enviou dois enviados especiais para se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois que a violência do fim de semana ameaçou destruir o frágil cessar-fogo que o presidente americano havia negociado há quase duas semanas.

Trump insistiu, no entanto, que as forças americanas não participariam de uma represália contra o Hamas.

Há dezenas de países que concordaram em se juntar a uma força internacional de estabilização para Gaza que "ficariam encantados em intervir".

"Além disso, Israel interviria em dois minutos se eu pedisse", declarou Trump.

"Mas, por enquanto, não pedimos. Vamos dar a eles uma pequena chance e, com sorte, haverá um pouco menos de violência. Mas, por enquanto, vocês sabem, são pessoas violentas", continuou.

Trump insistiu que o Hamas ficou muito enfraquecido depois que o Irã, seu principal apoio, sofreu ataques severos dos Estados Unidos e de Israel no início deste ano.

Veja também