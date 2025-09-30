Ter, 30 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Trump diz que Hamas tem "três ou quatro dias" para aceitar plano de paz para Gaza

A proposta prevê desarmamento completo dos militantes do movimento islamista e sua exclusão de um futuro papel no governo

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirma que Hamas tem "três ou quatro dias" para aceitar plano de paz para GazaO presidente dos EUA, Donald Trump, afirma que Hamas tem "três ou quatro dias" para aceitar plano de paz para Gaza - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (30) que dá ao Hamas "três ou quatro dias" para responder ao seu plano de paz para Gaza, que estipula o desarmamento completo dos militantes do movimento islamista e sua exclusão de um futuro papel no governo.

"Vamos dar a eles cerca de três ou quatro dias", disse Trump aos jornalistas ao ser questionado sobre um prazo. "O Hamas aceitará ou não. E se não aceitarem, isso terá um final triste", acrescentou.

Leia também

• Hamas examina plano de Trump para acabar com a guerra de Gaza

• Autoridade Palestina saúda 'esforços determinados' de Trump para Gaza

• Casa Branca: plano prevê governo transitório em Gaza, sem ocupação de território por Israel

Reportar Erro

Veja também

Newsletter