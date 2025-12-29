Seg, 29 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda29/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

Trump diz que Hamas 'vai pagar caro' se não for desarmado logo

Segundo o estadunidense, a ação faz parte da segunda fase do acordo de paz

Reportar Erro
Donald Trump fez a declaração em coletiva conjunta, ao lado do primeiro-ministro israelenseDonald Trump fez a declaração em coletiva conjunta, ao lado do primeiro-ministro israelense - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente americano Donald Trump advertiu nesta segunda-feira (29) que o Hamas "vai pagar caro" se não se desarmar logo, como contempla a segunda fase de seu acordo de paz para a Faixa de Gaza.

Leia também

• Trump marca reunião com Netanyahu na Flórida para tentar avançar plano sobre Gaza

• Netanyahu se reúne com Trump para abordar o futuro da trégua em Gaza

"Se não se desarmarem, conforme acordaram, vão pagar caro", declarou Trump em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

"Eles têm que se desarmar em um período de tempo bastante curto", acrescentou Trump.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter