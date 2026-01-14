A- A+

Diplomacia Trump diz que 'haverá uma solução' sobre Groenlândia após negociações em Washington Os Estados Unidos têm "uma relação muito boa com a Dinamarca", disse Trump a jornalistas no Salão Oval

O presidente Donald Trump declarou nesta quarta-feira (14) que "haverá uma solução" sobre a Groenlândia, um território que deseja anexar por motivos de segurança nacional, e que motivou uma reunião de alto nível diplomático em Washington.

A possibilidade de anexação preocupa os aliados europeus, e o máximo representante diplomático da Dinamarca afirmou após o encontro que não tinha conseguido fazer o governo dos Estados Unidos mudar de opinião.

Os Estados Unidos têm "uma relação muito boa com a Dinamarca", disse Trump a jornalistas no Salão Oval.

"Creio que haverá uma solução", acrescentou.

Os ministros das Relações Exteriores de Dinamarca e Groenlândia, um território semiautônomo administrado por Copenhague, se reuniram com o vice-presidente americano, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio.

Sua esperança era esclarecer os "maus-entendidos" gerados pelas ameaças de Trump de "conquistar" a ilha no Ártico pertencente a um aliado da Otan, sem descartar a intervenção militar.

Trump argumenta que o seu país precisa controlar esse território porque, se não o fizer, seu lugar será então ocupado por Rússia ou China.

"Não conseguimos mudar a posição americana. Está claro que o presidente tem o desejo de conquistar a Groenlândia. E deixamos muito, mas muito claro, que isso não beneficia o reino" da Dinamarca, indicou o ministro dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, após a reunião.

Não é "em absoluto necessário" que os Estados Unidos se apoderem da Groenlândia, como repete Trump, pois "não há navios de guerra chineses ao longo das costas da Groenlândia [...] Tampouco há investimentos chineses maciços na Groenlândia", explicou.

O chanceler acrescentou que este tema é "muito sensível" para os habitantes de Groenlândia e Dinamarca, um aliado da Otan que apoiou com tropas as invasões americanas de Afeganistão e Irã.

"As ideias que não respeitam a integridade territorial do Reino da Dinamarca e o direito à autodeterminação do povo groenlandês são, obviamente, totalmente inaceitáveis", afirmou Rasmussen.

"Portanto, seguimos tendo um desacordo fundamental".

'Segurança nacional'

Desde que retornou à presidência há quase um ano, Trump tem falado em tomar essa estratégica e pouco habitada ilha do Ártico. Mas elevou o tom após o ataque americano na Venezuela, que derrubou Nicolás Maduro.

"A Otan será mais formidável e eficaz quando a Groenlândia estiver nas mãos dos ESTADOS UNIDOS. Qualquer outra coisa abaixo disso é inaceitável", disse Trump nas redes sociais.

Antes da reunião, a Dinamarca prometeu aumentar ainda mais sua presença militar na maior ilha do mundo, escassamente povoada e de localização estratégica.

Esforços sobre os quais Trump fez piada: "Digam à Dinamarca que saiam já dali! Dois trenós de cachorros não são suficientes!"

Enquanto as conversas se desenvolviam, a Casa Branca publicou no X: "Para onde, groenlandês?"

A publicação estava acompanhada de um desenho de dois trenós puxados por cachorros: um se dirigia à Casa Branca, com o céu ensolarado e uma enorme bandeira americana, e o outro para as bandeiras chinesa e russa sobre o Kremlin e a Grande Muralha da China, com uma tempestade de raios.

A Dinamarca afirma ter investido quase 14 bilhões de dólares (R$ 75 bilhões, na cotação atual) na segurança do Ártico.

"Continuaremos reforçando nossa presença militar na Groenlândia, mas insistiremos igualmente no seio da Otan por mais exercícios e uma presença maior da Otan no Ártico", escreveu o ministro dinamarquês da Defesa, Troels Lund Poulsen, em comunicado à AFP, antes da reunião.

A Suécia informou nesta quarta-feira que, a pedido de Copenhague, enviará militares à Groenlândia para realizar manobras.

Alemanha e França anunciaram que vão se juntar à operação.

Incorporar a Groenlândia e seus 2,16 milhões de km² colocaria os Estados Unidos acima de China e Canadá, tornando-os o segundo maior país do mundo em extensão territorial depois da Rússia.

China e Rússia intensificaram sua atividade no Ártico, onde o gelo está derretendo devido às mudanças climáticas, mas nenhum deles reivindica o território da Groenlândia.

Veja também