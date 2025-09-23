Ter, 23 de Setembro

POLÍTICA MIGRATÓRIA

Trump diz que imigração ilegal arruína o Ocidente e acusa ONU de financiar "ataque"

Segundo o presidente, a Europa enfrenta "grandes problemas" e está sendo "destruída" por imigrantes ilegais

O presidente dos EUA, Donald Trump, faz comentários na Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova YorkO presidente dos EUA, Donald Trump, faz comentários na Assembleia Geral das Nações Unidas na sede da ONU em Nova York - Foto: Angela Weiss / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, 23, para atacar a política migratória europeia e criticar a própria organização. Ele afirmou que a "imigração ilegal está arruinando os países do Ocidente" e acusou a ONU de estar "financiando um ataque contra as nações ocidentais".

Segundo Trump, a Europa enfrenta "grandes problemas" e está sendo "destruída" por imigrantes ilegais, enquanto líderes locais, presos a um "discurso de politicamente correto", não agem para conter a crise. "Seus países estão indo para o inferno com imigrantes ilegais", disse o presidente, reforçando sua posição sobre o tema.

O republicano também voltou a comentar o governo da Venezuela. Ele afirmou que "vários barcos com drogas estão saindo da Venezuela em direção aos EUA" e acusou Nicolás Maduro, presidente do país, de liderar cartéis e redes de tráfico no país.

Energia eólica
No discurso, Trump, voltou a criticar duramente as formas de energia renovável, chamando a energia eólica de "piada" e "muito cara". Segundo ele, países como Alemanha e Reino Unido provaram os riscos de apostar nessa transição, e a China estaria se beneficiando ao exportar turbinas produzidas com energia à carvão.

"Perdemos dinheiro com energia eólica. Nós precisamos fazer dinheiro com energia, não perder", afirmou. Trump acrescentou que o Reino Unido precisa parar de "estragar seus lindos campos com energia renovável" e revelou ter aconselhado o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a apostar no petróleo durante sua última visita de Estado ao país, na semana passada.

O republicano defendeu a energia nuclear como segura "se você souber usá-la corretamente" e exaltou sua política de incentivo à exploração de petróleo - "perfure, baby, perfure". Ele ainda ironizou os alertas científicos sobre clima, alegando que "diziam que aquecimento global iria acabar com o mundo, mas ficou mais frio. Por isso, agora, eles chamam de mudança climática".

Trump ainda acusou a China de ser o maior emissor de gás carbono entre as nações desenvolvidas e afirmou que, nos EUA, "os preços de energia têm caído muito nos últimos meses" e estarão "muito mais baixos daqui um ano".
 

