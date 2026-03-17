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GUERRA Trump diz que incursão no Irã será de curta duração e espera "mais algumas semanas" Segundo ele, pode-se levar dez anos para reparar os danos dos ataques

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta terça-feira, 17, que a incursão americana no Irã será de "curta duração" e que Washington está avançando rapidamente em seu cronograma.

"Mais algumas semanas, não vai demorar muito. Estamos bem adiantados", afirmou Trump em discurso no Almoço dos Amigos da Irlanda. Mais cedo, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, comentou que as incursões no Oriente Médio têm o prazo previsto de quatro a seis semanas.

Segundo ele, pode-se levar dez anos para reparar os danos dos ataques, mas é preciso "tornar a solução mais duradoura".

O republicano ainda voltou a elogiar o desempenho do mercado de ações dos EUA e disse esperar chegar a um acordo sobre o gás natural liquefeito (GNL) americano em breve.

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