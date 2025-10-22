Qua, 22 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta22/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Trump diz que interrompeu todo financiamento à Colômbia e que Petro é "meliante"

Trump adiantou em uma mensagem na rede Truth Social que cancelaria toda a ajuda à Colômbia

Reportar Erro
Tensão entre Colômbia e EUA cresce Tensão entre Colômbia e EUA cresce  - Foto: Andrea Ariza and Brendan Smialowski / AFP

O presidente americano Donald Trump classificou, nesta quarta-feira (22), seu par colombiano Gustavo Petro de "meliante" e assegurou que Washington interrompeu todo o seu financiamento à Colômbia.

"É um meliante e um cara mau", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval ao ser perguntado sobre as críticas de Petro. "A partir de hoje, interrompemos todos os pagamentos à Colômbia", acrescentou.

No domingo, Trump adiantou em uma mensagem na rede Truth Social que cancelaria toda a ajuda à Colômbia, que por décadas foi o maior aliado militar dos Estados Unidos contra o tráfico de drogas na América Latina.

Leia também

• Trump: Xi pode ter uma grande influência em Putin, iremos conversar sobre Rússia-Ucrânia

• Trump diz que será "muito duro" com traficantes em terra

• Trump diz que espera que "enormes" sanções contra Rússia sejam de curta duração

"Melhor que se cuide, porque tomaremos ações muito sérias contra ele e seu país", advertiu Trump.

Petro "levou seu país para uma armadilha mortal", acrescentou.

"Vou me defender judicialmente" nos Estados Unidos, reagiu Petro ao tomar conhecimento do insulto feito por Trump.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter