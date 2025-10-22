A- A+

EUA Trump diz que interrompeu todo financiamento à Colômbia e que Petro é "meliante" Trump adiantou em uma mensagem na rede Truth Social que cancelaria toda a ajuda à Colômbia

O presidente americano Donald Trump classificou, nesta quarta-feira (22), seu par colombiano Gustavo Petro de "meliante" e assegurou que Washington interrompeu todo o seu financiamento à Colômbia.

"É um meliante e um cara mau", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval ao ser perguntado sobre as críticas de Petro. "A partir de hoje, interrompemos todos os pagamentos à Colômbia", acrescentou.

No domingo, Trump adiantou em uma mensagem na rede Truth Social que cancelaria toda a ajuda à Colômbia, que por décadas foi o maior aliado militar dos Estados Unidos contra o tráfico de drogas na América Latina.

"Melhor que se cuide, porque tomaremos ações muito sérias contra ele e seu país", advertiu Trump.

Petro "levou seu país para uma armadilha mortal", acrescentou.

"Vou me defender judicialmente" nos Estados Unidos, reagiu Petro ao tomar conhecimento do insulto feito por Trump.

