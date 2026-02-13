Sex, 13 de Fevereiro

política mundial

Trump diz que irá à Venezuela, sem detalhar quando

O republicano fez declarações antes de seguir para reunião com militares que participaram da captura de Maduro

O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (13) que visitará a Venezuela, embora não tenha especificado a data.

"Visitarei a Venezuela", disse ao responder a uma pergunta de um jornalista na Casa Branca, embora depois tenha acrescentado, a respeito da data: "Ainda não decidimos".

Trump ordenou uma operação militar na Venezuela em 3 de janeiro que terminou com a captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, a intervenção mais grave na região desde a remoção de Manuel Noriega do Panamá em 1989.

O republicano fez essas declarações antes de seguir para uma base militar na Carolina do Norte para se reunir com militares que participaram da captura de Maduro, agora à espera de julgamento em Nova York por narcotráfico.

Questionado se reconhecia a atual presidente interina, Delcy Rodríguez, como a líder legítima da Venezuela, Trump respondeu: "Já estamos fazendo isso".

As relações com a Venezuela estão "tão boas quanto se poderia desejar", declarou Trump. Rodríguez está fazendo "um ótimo trabalho", acrescentou.

O presidente americano conseguiu, em poucas semanas, que a Venezuela aceitasse colocar sua exploração petrolífera sob controle dos Estados Unidos.

