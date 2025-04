A- A+

Funeral Trump diz que irá ao funeral do papa Francisco "Melania e eu iremos ao funeral", publicou o presidente dos EUA em rede social

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (21), que participará do funeral do Papa Francisco, em Roma, acompanhado da primeira-dama, Melania Trump.

"Melania e eu iremos ao funeral do papa Francisco, em Roma. Estamos ansiosos para estar lá!", escreveu o presidente em sua plataforma, Truth Social. As políticas antimigratórias de Trump foram alvo de críticas frequentes pelo falecido pontífice.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, esteve no Vaticano no último fim de semana. Convertido ao catolicismo aos 35 anos, o político se reuniu com o líder da Igreja Católica.

O presidente argentino, Javier Milei, prestou homenagem ao Papa Francisco, seu compatriota, falecido nesta segunda-feira aos 88 anos, a quem disse ter sido uma honra conhecer "em sua bondade e sabedoria", apesar das diferenças entre os dois líderes.

"Apesar de diferenças que hoje parecem menores, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim. Como presidente, como argentino e, fundamentalmente, como um homem de fé, despeço-me do Santo Padre e me uno a todos os que hoje se deparam com esta triste notícia", escreveu Milei na rede X.

O Papa Francisco passou cinco semanas internado na Policlínica Gemelli de Roma por causa de uma pneumonia bilateral, tendo que passar por oxigenoterapia e transfusão de sangue durante sua estadia na clínica.

Ao longo dos anos, o Pontífice enfrentou diversos problemas de saúde, e suas condições tornaram seu quadro mais delicado nos dias antes de sua morte.

Veja também