INTERNACIONAL Trump diz que Irã 'está conversando' com Estados Unidos Trump indicou que os aliados dos Estados Unidos na região não foram informados sobre os planos de possíveis ataques por razões de segurança

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã "está conversando" com sua administração, em um momento em que Teerã parece querer priorizar a diplomacia diante da ameaça de Washington de lançar ataques militares.

"O Irã está conversando conosco e veremos se podemos fazer alguma coisa; caso contrário, veremos o que acontece... Temos uma grande frota deslocada lá", disse Trump à Fox News.

"Eles estão negociando", acrescentou.

Trump indicou que os aliados dos Estados Unidos na região não foram informados sobre os planos de possíveis ataques por razões de segurança.

O republicano ameaçou intervir no Irã após uma repressão mortal contra protestos antigovernamentais, que deixaram milhares de mortos, segundo ONGs e organismos de direitos humanos.

"Bem, não podemos dizer a eles qual é o plano. Se eu disser o plano a eles, seria quase tão ruim quanto dizer o plano a você, poderia ser pior, na verdade", explicou.

Washington deslocou um grupo naval de ataque liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln para as proximidades da costa iraniana.

