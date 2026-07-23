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Guerra Trump diz que Irã terá que indenizar qualquer dano feito a navios e cargas no Estreito de Ormuz Na postagem na Truth Social, Trump acrescenta que as indenizações "podem ser muito substanciais", mas sustenta que essa seria uma medida "justa e equitativa"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite desta quinta-feira (23) que pretende determinar que eventuais danos causados a navios, cargas ou "qualquer coisa relacionada" sejam pagos com "dinheiro iraniano" que, segundo ele, está em posse e sob controle dos Estados Unidos.

Na postagem na Truth Social, Trump acrescenta que as indenizações "podem ser muito substanciais", mas sustenta que essa seria uma medida "justa e equitativa".

A declaração do presidente americano ocorre após repetidos ataques por parte dos iranianos a embarcações no Estreito de Ormuz. Os houthis, do Iêmen, também iniciaram na semana ações militares contra navios da Arábia Saudita no Mar Vermelho.

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