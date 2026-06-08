CONFLITO
Trump diz que Israel e Irã devem parar imediatamente com "troca de tiros"
A declaração foi dada em breve publicação na Truth Social na manhã desta segunda (8)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 8, que Israel e Irã devem parar imediatamente com a "troca de tiros". A declaração foi dada em breve publicação na Truth Social na manhã desta segunda.
A postagem veio após Israel e Irã voltarem a trocar ataques nos últimos dias, colocando em risco as chances de um acordo mais amplo entre EUA e Teerã para encerrar o conflito no Oriente Médio.
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Diante da nova escalada das tensões, o petróleo voltou a subir com força. Às 7h20 (de Brasília), o WTI avançava 4,5%