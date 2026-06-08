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CONFLITO

Trump diz que Israel e Irã devem parar imediatamente com "troca de tiros"

A declaração foi dada em breve publicação na Truth Social na manhã desta segunda (8)

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 8, que Israel e Irã devem parar imediatamente com a "troca de tiros". A declaração foi dada em breve publicação na Truth Social na manhã desta segunda.

A postagem veio após Israel e Irã voltarem a trocar ataques nos últimos dias, colocando em risco as chances de um acordo mais amplo entre EUA e Teerã para encerrar o conflito no Oriente Médio.

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