Conflito

Trump diz que Israel perderia apoio dos EUA se anexasse a Cisjordânia

"Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu dei a minha palavra aos países árabes. E eles não podem fazer isso agora. Tivemos grande apoio árabe", respondeu Trump quando questionado sobre as consequências para Israel se anexasse a Cisjordânia

Policiais israelenses montam guarda perto do assentamento de Maale Adummim, em um corredor terrestre conhecido como E1, nos arredores de Jerusalém, na Cisjordânia ocupadaPoliciais israelenses montam guarda perto do assentamento de Maale Adummim, em um corredor terrestre conhecido como E1, nos arredores de Jerusalém, na Cisjordânia ocupada - Foto: Menahem Kahana / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel perderia o apoio crucial dos EUA se anexasse a Cisjordânia ocupada, em entrevista à revista Time publicada nesta quinta-feira (23).

Os comentários de Trump, que a Time relatou terem sido feitos por telefone em 15 de outubro, foram publicados enquanto o vice-presidente, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, também alertam contra qualquer anexação.

"Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu dei a minha palavra aos países árabes. E eles não podem fazer isso agora. Tivemos grande apoio árabe", respondeu Trump quando questionado sobre as consequências para Israel se anexasse a Cisjordânia. "Israel perderia todo o apoio dos Estados Unidos se isso acontecesse", acrescentou.

Trump também disse à Time que acreditava que a Arábia Saudita se juntaria até o final do ano aos Acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e alguns Estados árabes.

"Eles tinham um problema com Gaza e um problema com o Irã. Agora eles não têm esses dois problemas", disse ele sobre os sauditas.

Sobre a possível libertação do líder palestino Marwan Barghouti, condenado por Israel à prisão perpétua, afirmou que em breve "tomará uma decisão".

Barghouti estava entre os prisioneiros palestinos que o Hamas queria libertar como parte do acordo de Gaza, mas Israel até agora rejeitou essa possibilidade.

Trump enviou um grupo de autoridades de alto escalão americanas a Israel nos últimos dias para reforçar o frágil cessar-fogo em Gaza, negociado por ele no início deste mês.

No entanto, em meio à conclusão da visita de três dias de Vance e a chegada de Rubio, o Parlamento israelense apresentou dois projetos de lei que abrem caminho para a anexação da Cisjordânia.

