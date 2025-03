A- A+

ESTADOS UNIDOS Trump diz que juiz que suspendeu deportação sob a lei do "Inimigo Estrangeiro" deve ser destituído Departamento de Justiça dos EUA já havia pedido a remoção de James Boasberg do caso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o juiz federal James Boasberg — que suspendeu quaisquer deportações sob a lei do "Inimigos Estrangeiro" de 1798 — deveria ser destituído. "Um lunático radical de esquerda", escreveu Trump na plataforma Truth Social.

"Este juiz, como muitos dos juízes corruptos perante os quais sou forçado a lidar, deveria sofrer impeachment. Estou fazendo exatamente o que os eleitores pediram", acrescentou o presidente americano.





Na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos EUA já havia pedido a remoção do juiz do caso, segundo a agência Reuters.

O juiz determinou no último sábado a suspensão imediata das deportações de imigrantes em risco de deportação sob a controversa Lei do Inimigo Estrangeiro (The Alien Enemy Act, em inglês) de 1798, que permite monitorar, prender e deportar cidadãos de "países inimigos" de forma rápida e sem respeitar o devido processo legal das cortes migratórias. Além disso, na ocasião, o magistrado também determinou que qualquer avião que tivesse saído dos Estados Unidos com imigrantes sob essa lei precisaria retornar.

— Seja como for, virando o avião ou de outra forma — ordenou Boasberg, de Washington, durante uma audiência emergencial. Ele também determinou que o governo deve garantir “o cumprimento imediato desta ordem”.

