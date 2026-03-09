Guerra
Trump diz que levantará algumas sanções ao petróleo em plena guerra com Irã
"Vamos retirar essas sanções até que isso se resolva", acrescentou, sem especificar a que países se referia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (9) que levantará algumas sanções que Washington mantém no setor petrolífero devido à agitação nos mercados causada pela guerra contra o Irã.
"Estamos levantando certas sanções relacionadas ao petróleo para reduzir os preços", disse Trump a jornalistas depois de manter uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin.
"Vamos retirar essas sanções até que isso se resolva", acrescentou, sem especificar a que países se referia.