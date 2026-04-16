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Guerra no Oriente Médio Trump diz que líderes de Israel e do Líbano vão se encontrar nesta quinta (16) Na terça-feira, 14, diplomatas israelenses e libaneses se encontraram na Casa Branca, na primeira reunião de alto nível entre os dois países desde 1993

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os líderes de Israel e do Líbano irão se encontrar nesta quinta-feira (16) para discutir um acordo de cessar-fogo.

"Tentando diminuir a escalada das tensões entre Israel e Líbano por aqui. Faz muito tempo desde o último encontro entre os líderes de ambos os países, algo em torno de 34 anos. Mas acontecerá amanhã (nesta quinta)", afirmou Trump, em publicação na rede Truth Social, no fim da noite da quarta-feira, 15. O presidente americano não deu detalhes sobre a reunião.

Na terça-feira, 14, diplomatas israelenses e libaneses se encontraram na Casa Branca, na primeira reunião de alto nível entre os dois países desde 1993.

A despeito do esforço diplomático, o governo de Israel informou ter atacado mais de 200 alvos do Hezbollah no sul do Líbano nas últimas horas. Já o grupo pró-Irã afirmou que lançou foguetes contra alvos militares no norte de Israel.



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