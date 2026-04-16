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CESSAR-FOGO Trump diz que líderes do Líbano e de Israel concordaram em iniciar cessar-fogo de 10 dias O presidente lembrou ainda que, na terça-feira, os dois países se encontraram pela primeira vez em 34 anos em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente do Líbano, Joseph Aoun, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordaram em iniciar formalmente um cessar-fogo de 10 dias às 18 horas (de Brasília), para alcançar a paz entre os países. Em postagem na Truth Social, o republicano disse que teve "excelentes conversas" com os líderes

"Foi uma honra para mim resolver 9 guerras ao redor do mundo, e esta será a décima, então vamos CONSEGUIR!", escreveu o presidente dos EUA, na postagem, no período da tarde desta quinta-feira, 16.

Trump relembrou que, na terça-feira, os dois países se encontraram pela primeira vez em 34 anos em Washington, com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

O presidente dos EUA disse que, na ocasião, instruiu seu vice, JD Vance, e Rubio, juntamente com o Chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Razin' Caine, a trabalharem com Israel e o Líbano para "alcançar uma paz duradoura".





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