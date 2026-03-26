Trump diz que Maduro enfrentará "outras acusações" judiciais posteriormente
Maduro e sua esposa Cilia Flores comparecem perante um juiz pela segunda vez desde sua prisão em Caracas
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro, que compareceu perante um juiz em Nova York nesta quinta-feira (26), enfrentará "outras" acusações judiciais posteriormente.
"Ele foi processado por apenas uma fração das coisas que fez. Outras acusações serão apresentadas, como vocês provavelmente sabem", disse ele a repórteres antes de uma reunião de gabinete na Casa Branca.
Maduro e sua esposa Cilia Flores comparecem perante um juiz pela segunda vez desde sua prisão em Caracas, no início de janeiro.
Leia também
• Trump volta a criticar Otan e diz que organização se lembrará disso "daqui a alguns meses"
• Presidente interina da Venezuela destitui embaixador de Maduro na ONU
• Maduro volta a tribunal de Nova York na quinta-feira
Ele é acusado de conspiração para cometer "narcoterrorismo" e importar cocaína, posse de navios e dispositivos destrutivos, e conspiração para possuir tais armas.
O presidente venezuelano declarou-se "prisioneiro de guerra" em janeiro, quando foi apresentado a um juiz pela primeira vez.
Trump — que tentou a captura e a retirada do país de Maduro e sua esposa em uma operação militar em Caracas — expressou sua confiança de que ele também seria acusado de ter "esvaziado suas prisões para dentro do nosso país".
"Espero que essa acusação seja apresentada em algum momento; deveria ser", comentado. “Era um grande traficante de drogas”, acrescentou.
“Presumo que ele terá um julgamento justo. Mas imagino que enfrentará outros julgamentos”, sustentou o presidente.