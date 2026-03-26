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NARCOTRÁFICO Trump diz que Maduro enfrentará "outras acusações" judiciais posteriormente Maduro e sua esposa Cilia Flores comparecem perante um juiz pela segunda vez desde sua prisão em Caracas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro, que compareceu perante um juiz em Nova York nesta quinta-feira (26), enfrentará "outras" acusações judiciais posteriormente.

"Ele foi processado por apenas uma fração das coisas que fez. Outras acusações serão apresentadas, como vocês provavelmente sabem", disse ele a repórteres antes de uma reunião de gabinete na Casa Branca.

Maduro e sua esposa Cilia Flores comparecem perante um juiz pela segunda vez desde sua prisão em Caracas, no início de janeiro.

Ele é acusado de conspiração para cometer "narcoterrorismo" e importar cocaína, posse de navios e dispositivos destrutivos, e conspiração para possuir tais armas.

O presidente venezuelano declarou-se "prisioneiro de guerra" em janeiro, quando foi apresentado a um juiz pela primeira vez.

Trump — que tentou a captura e a retirada do país de Maduro e sua esposa em uma operação militar em Caracas — expressou sua confiança de que ele também seria acusado de ter "esvaziado suas prisões para dentro do nosso país".

"Espero que essa acusação seja apresentada em algum momento; deveria ser", comentado. “Era um grande traficante de drogas”, acrescentou.

“Presumo que ele terá um julgamento justo. Mas imagino que enfrentará outros julgamentos”, sustentou o presidente.

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