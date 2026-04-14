Conflito
Trump diz que Meloni não tem 'coragem' na guerra contra o Irã
"Fiquei surpreso. Achei que ela tinha coragem, mas me enganei", diz presidente americano
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou em uma entrevista a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, sua antiga aliada, apontando para sua suposta falta de vontade de ajudar na guerra contra o Irã.
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"Fiquei surpreso. Achei que ela tinha coragem, mas me enganei", disse ele ao jornal italiano Corriere della Sera.