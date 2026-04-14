Ter, 14 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Trump diz que Meloni não tem 'coragem' na guerra contra o Irã

"Fiquei surpreso. Achei que ela tinha coragem, mas me enganei", diz presidente americano

Reportar Erro
Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Alex Brandon/POOL/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou em uma entrevista a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, sua antiga aliada, apontando para sua suposta falta de vontade de ajudar na guerra contra o Irã.

Leia também

• FMI melhora projeção do PIB do Brasil por guerra e vê crescimento de 1,9% em 2026

• A guerra no Irã começa a afetar a economia mundial, alerta FMI

• Mais de 11 mil desaparecidos em três anos de guerra no Sudão

"Fiquei surpreso. Achei que ela tinha coragem, mas me enganei", disse ele ao jornal italiano Corriere della Sera.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter