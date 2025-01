A- A+

defesa Trump diz que membros da Otan deveriam aumentar gastos com defesa para 5% do PIB Os países da Otan se comprometeram há dez anos, a dedicar pelo menos 2% de seu Produto Interno Bruto (PIB) aos gastos militares

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou nesta terça-feira (7) os membros da Otan a aumentarem os seus gastos com defesa para 5% do PIB, reiterando as suas afirmações de que esses países pagam pouco pela proteção americana.

"Todos podem pagar, mas deveriam fazê-lo a 5%, não a 2%", disse Trump aos repórteres.

O magnata republicano não esconde o pouco respeito que tem pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), pilar da segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, ao insistir que seus membros não contribuem o suficiente para justificar o apoio militar dos Estados Unidos à sua defesa.

Em particular, ele gerou pânico durante a campanha eleitoral ao ameaçar suspender as garantias de proteção aos países da Otan contra a Rússia, que lançou uma invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, caso esses países não aumentem seus gastos com defesa.

"Se pagarem suas contas e eu achar que nos tratam de forma justa, a resposta é, absolutamente, que permaneceria na Otan", declarou em uma entrevista recente.

Os países da Otan se comprometeram há dez anos, após a anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia, a dedicar pelo menos 2% de seu Produto Interno Bruto (PIB) aos gastos militares. Do total de 32 membros, 23 têm mantido esse compromisso.

O próprio chefe da Otan, Mark Rutte, alertou no mês passado que a Europa precisará gastar "muito mais" para garantir sua defesa.

