Qua, 17 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Trump diz que memorando com o Irã não é definitivo e nega criação de fundo de investimento

"Se eu não gostar do que vejo, os EUA atacarão o Irã novamente. Teerã precisa se comportar", disse o presidente americano

Reportar Erro
Presidente americano, Donald Trump Presidente americano, Donald Trump  - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta (17) que o memorando de entendimento com o Irã ainda não é definitivo, elevando a expectativa para a coletiva de imprensa marcada para 11h (horário de Brasília), quando ele deve detalhar o acordo entre Washington e Teerã. Trump também negou rumores sobre a criação de um fundo de investimento americano no Irã.

"Se eu não gostar do que vejo, os EUA atacarão o Irã novamente. Teerã precisa se comportar", disse. Ele reiterou que o Irã "nunca terá armas nucleares".

Leia também

• Banco Central decide juros: com acordo para o fim da guerra no Irã, o que o mercado espera?

• Líder do Hezbollah agradece ao Irã por ter permitido fim da guerra no Líbano

• G7 aumenta a pressão sobre a Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia

Na mesma declaração, Trump voltou a sugerir que o tráfego no Estreito de Ormuz está sendo retomado e que a rota será "completamente aberta" em breve, o que, segundo ele, pode ocorrer "amanhã ou depois". Por outro lado, classificou como "falsa" a informação de que Washington criaria um fundo para investir no Irã.

Com a retomada das atividades na importante rota marítima e sinais de distensão geopolítica, o presidente americano projetou que os preços do petróleo podem ficar abaixo do nível observado antes do início do conflito, no fim de fevereiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter