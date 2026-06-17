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Conflito Trump diz que memorando com o Irã não é definitivo e nega criação de fundo de investimento "Se eu não gostar do que vejo, os EUA atacarão o Irã novamente. Teerã precisa se comportar", disse o presidente americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta (17) que o memorando de entendimento com o Irã ainda não é definitivo, elevando a expectativa para a coletiva de imprensa marcada para 11h (horário de Brasília), quando ele deve detalhar o acordo entre Washington e Teerã. Trump também negou rumores sobre a criação de um fundo de investimento americano no Irã.

"Se eu não gostar do que vejo, os EUA atacarão o Irã novamente. Teerã precisa se comportar", disse. Ele reiterou que o Irã "nunca terá armas nucleares".

Na mesma declaração, Trump voltou a sugerir que o tráfego no Estreito de Ormuz está sendo retomado e que a rota será "completamente aberta" em breve, o que, segundo ele, pode ocorrer "amanhã ou depois". Por outro lado, classificou como "falsa" a informação de que Washington criaria um fundo para investir no Irã.

Com a retomada das atividades na importante rota marítima e sinais de distensão geopolítica, o presidente americano projetou que os preços do petróleo podem ficar abaixo do nível observado antes do início do conflito, no fim de fevereiro.

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