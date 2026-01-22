Trump diz que monitora o Irã e envia frota à região

A- A+

O presidente Donald Trump informou nesta quinta-feira (22) que uma frota da Marinha americana se dirigia ao Golfo, em meio a ameaças de ações contra o Irã por sua repressão às manifestações contra o governo.

Trump retirou na semana passada sua ameaça de intervir militarmente naquele país, após a Casa Branca anunciar que Teerã havia suspendido as execuções de manifestantes. Mas o presidente americano confirmou hoje que os preparativos militares continuavam.

A imprensa americana noticiou na semana passada que o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln havia recebido ordens para suspender as manobras no Mar da China Meridional e se dirigir ao Oriente Médio.

"Estamos monitorando o Irã", disse Trump no avião Air Force One, ao retornar do Fórum Econômico Mundial, na Suíça. "Sabem que temos muitos navios indo para aquela direção, por precaução... Temos uma grande força se dirigindo ao Irã. Prefiro que nada aconteça, mas nós os estamos observando com bastante atenção."

Trump reiterou no avião que sua ameaça de usar a força contra o Irã havia levado o governo daquele país a suspender 837 execuções de manifestantes. Também confirmou que está disposto a dialogar com Teerã.

