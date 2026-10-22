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Internacional Trump diz que Musk reativou Starlink na Ucrânia Kiev tem reclamado de restrições de acesso à Starshield, versão militar da empresa, considerada essencial para o exército ucraniano diante dos ataques russos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (22) que Elon Musk reativou a rede de internet via satélite Starlink na Ucrânia, considerada crucial para o esforço de guerra contra a Rússia, após Kiev relatar limitações em sua capacidade de conexão ao sistema.

"Não quero comentar se fui eu quem ligou ou se outra pessoa ligou; isso não muda nada. O que importa é que ele a reativou", declarou o republicano sobre Musk, fundador da SpaceX, empresa responsável pela Starlink e por sua versão militar, Starshield.

As declarações de Trump ocorreram após a publicação de uma reportagem do Wall Street Journal segundo a qual, citando autoridades americanas, o presidente telefonou na quarta-feira para o bilionário pedindo que suspendesse as restrições impostas à Starshield.

De acordo com o jornal, autoridades ucranianas e americanas informaram que "o sistema funcionava de forma mais normal na quinta-feira, pouco depois da conversa". No entanto, "algumas autoridades ucranianas" ressaltaram que "o serviço ainda não havia sido totalmente restabelecido".

Kiev tem reclamado de restrições de acesso à Starshield, considerada essencial para o exército ucraniano diante dos ataques russos.

Inicialmente, Musk sugeriu que o governo dos Estados Unidos, e em última instância Donald Trump, era responsável pela decisão de limitar os serviços da Starshield. As autoridades americanas, porém, rejeitaram essa versão.

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