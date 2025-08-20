Qua, 20 de Agosto

ESTADOS UNIDOS

Trump diz que não aprovará turbinas eólicas e energia solar nos Estados Unidos

"Destroem fazendeiros", disse o republicano

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quarta-feira (20) que o país não vai aprovar turbinas eólicas nem energia solar "que destroem fazendeiros".

"Os dias de estupidez acabaram nos EUA!!!", escreveu o republicano na Truth Social.

Segundo o americano, "qualquer Estado que tenha construído e confiado em turbinas eólicas e energia solar para geração de eletricidade está vendo aumentos recordes nos custos de energia e eletricidade".

Ele ainda chamou essas formas de energia renovável de "golpe do século".
 

