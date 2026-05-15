Trump diz que não assumiu nenhum compromisso sobre Taiwan em reunião com Xi
"Ele não quer ver uma luta pela independência", acrescentou. "Eu não fiz nenhum comentário sobre isso, apenas o ouvi", acrescentou o presidente americano
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conversou sobre o delicado tema de Taiwan com seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante uma reunião bilateral na quinta-feira em Pequim, mas destacou que não assumiu nenhum compromisso.
“O presidente Xi e eu conversamos muito sobre Taiwan”, declarou Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One, durante a viagem de retorno a Washington.
“Ele não quer ver uma luta pela independência”, acrescentou. "Eu não fiz nenhum comentário sobre isso, apenas o ouvi".
"Quanto a Taiwan, ele tem sentimentos muito fortes. Eu não assumi nenhum compromisso, em nenhum sentido", disse.
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Antes da reunião de cúpula, Trump anunciou que conversaria com Xi sobre a venda de armas americanas para Taiwan, declarando que se afastariam da posição histórica de Washington de não consultar Pequim sobre a questão.
Ao conversar com os jornalistas nesta sexta-feira, durante a viagem de retorno a Washington, Trump disse: “Tomarei uma decisão em um período de tempo relativamente curto”.
O governo dos Estados Unidos aprovou apenas a China, mas sua legislação exige que o país forneça armas a Taiwan, uma democracia com governo próprio, para sua defesa.
A China prometeu recuperar a ilha e não descartar o uso da força, aumentando a pressão militar nos últimos anos.