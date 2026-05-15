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EUA Trump diz que não assumiu nenhum compromisso sobre Taiwan em reunião com Xi "Ele não quer ver uma luta pela independência", acrescentou. "Eu não fiz nenhum comentário sobre isso, apenas o ouvi", acrescentou o presidente americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conversou sobre o delicado tema de Taiwan com seu homólogo chinês, Xi Jinping, durante uma reunião bilateral na quinta-feira em Pequim, mas destacou que não assumiu nenhum compromisso.

“O presidente Xi e eu conversamos muito sobre Taiwan”, declarou Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One, durante a viagem de retorno a Washington.

“Ele não quer ver uma luta pela independência”, acrescentou. "Eu não fiz nenhum comentário sobre isso, apenas o ouvi".

"Quanto a Taiwan, ele tem sentimentos muito fortes. Eu não assumi nenhum compromisso, em nenhum sentido", disse.

Antes da reunião de cúpula, Trump anunciou que conversaria com Xi sobre a venda de armas americanas para Taiwan, declarando que se afastariam da posição histórica de Washington de não consultar Pequim sobre a questão.

Ao conversar com os jornalistas nesta sexta-feira, durante a viagem de retorno a Washington, Trump disse: “Tomarei uma decisão em um período de tempo relativamente curto”.

O governo dos Estados Unidos aprovou apenas a China, mas sua legislação exige que o país forneça armas a Taiwan, uma democracia com governo próprio, para sua defesa.

A China prometeu recuperar a ilha e não descartar o uso da força, aumentando a pressão militar nos últimos anos.

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