Estados Unidos
Trump diz que não compareceria a eventual reunião do G7 em Paris sugerida por Macron
Trump foi questionado em uma coletiva de imprensa na Casa Branca
Perguntado sobre se estaria disposto a participar de tal reunião, disse que "não", embora Macron já tivesse indicado que o encontro não aconteceria esta semana - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP
O presidente estadunidense Donald Trump disse nesta terça-feira (20) que não compareceria a uma eventual reunião de emergência do G7 esta semana para discutir a guerra na Ucrânia, proposta pelo líder francês Emmanuel Macron.
Trump foi questionado em uma coletiva de imprensa na Casa Branca sobre uma "mensagem privada" do presidente francês que publicou mais cedo nesta terça em sua rede Truth Social, e que sugeria uma reunião de emergência do G7 em Paris na quinta-feira.
Perguntado sobre se estaria disposto a participar de tal reunião, disse que "não", embora Macron já tivesse indicado que o encontro não aconteceria esta semana.