Conflito

Trump diz que não descartou ação militar na Nigéria

Donald Trump disse, neste domingo (2), que considerou diversas opções militares na Nigéria, após ameaçar intervir devido ao assassinato de cristãos no país africano

Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (2) que considerou diversas opções militares na Nigéria, após ameaçar intervir devido ao assassinato de cristãos no país africano.

Questionado por um repórter da AFP a bordo do Air Force One sobre se contemplava o envio de tropas americanas à Nigéria ou ataques aéreos, Trump respondeu: "Pode ser, quer dizer, muitas coisas; estou considerando muitas coisas".

“Estão matando cristãos, e estão matando em grandes quantidades. Não vamos permitir que isso aconteça”, acrescentou.

