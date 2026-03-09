A- A+

GUERRA Trump diz que "não está feliz" com escolha de Mojtaba O republicano, no entanto, não repetiu a ameaça de matar qualquer sucessor que assumisse o poder sem sua participação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 9, que "não está feliz" com a escolha do aiatolá Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, como novo líder supremo do Irã.

Questionado pelo jornal New York Post sobre seus planos em relação a Mojtaba, Trump respondeu: "Não vou dizer a vocês. Não estou satisfeito com ele." O republicano, no entanto, não repetiu a ameaça de matar qualquer sucessor que assumisse o poder sem sua participação.

Ele também afirmou que os EUA ainda estão "longe" de ordenar o envio de tropas ao Irã para proteger as instalações subterrâneas de enriquecimento de urânio em Isfahan. "Não tomamos nenhuma decisão sobre isso. Estamos longe de chegar a um acordo", disse.

A Assembleia dos Guardiões do Irã anunciou neste domingo, 8, Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do país. Ele sucederá o pai, o aiatolá Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro no início da guerra movida por americanos e israelenses contra o país persa. Uma multidão se reuniu na Praça Enghelab, em Teerã, para comemorar o anúncio de Mojtaba.

Mojtaba é o segundo filho mais velho de Ali Khamenei. Assim como o pai, ele é um aiatolá, clérigo de alto escalão dentro do islamismo xiita. No passado, serviu ao exército iraniano durante a Guerra Irã-Iraque, ocorrida entre 1980 e 1988. Ele também teria liderado a milícia paramilitar Basij na repressão aos protestos que ocorreram no país em 2009.

Ainda no domingo, 8, Trump disse que quem fosse escolhido para liderar o Irã "não vai durar muito" se não receber sua aprovação prévia. "Se ele não tiver nossa aprovação, não vai durar muito", disse Trump à ABC News. "Queremos garantir que não tenhamos que voltar a cada 10 anos, quando não houver um presidente como eu que faça isso."

Na última semana, o presidente insistiu que deveria participar da escolha. Ele chegou ainda a considerar o filho de Ali Khamenei como um candidato "inaceitável".





