Guerra no Oriente Médio
Trump diz que não há negociações com o Irã e que bloqueio naval segue em vigor
Segundo o presidente americano, todas as minas aquáticas na região foram removidas ou detonadas
Trump diz que não há negociações com o Irã e que bloqueio naval segue em vigor - Foto: Saul Loeb/AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (18) que não há "conversas ou negociações" em andamento - nem previstas - com o Irã sobre o conflito no Oriente Médio. Em publicação na rede Truth Social, Trump disse ainda que o bloqueio naval "permanece em pleno vigor" e que o Estreito de Ormuz - por onde circulava cerca de 20% do petróleo mundial antes do início da guerra - está "aberto e operando". Segundo ele, todas as minas aquáticas na região foram removidas ou detonadas.