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Diplomacia Trump diz que não há negociações em curso ou agendadas com o Irã Presidente reafirma que o bloqueio naval no Estreito de Ormuz permanece em vigor

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (18) que não há negociações em curso ou planejadas com o Irã e insistiu que o bloqueio dos portos iranianos está em vigor, em uma mensagem em sua plataforma Truth Social.

"Não há conversas ou negociações em curso, ou agendadas, com a República Islâmica do Irã. O bloqueio naval permanece em vigor. O Estreito de Ormuz está aberto e operando. Todas as minas aquáticas foram removidas ou detonadas", escreveu Trump.

Essa declaração gerou confusão depois que o enviado dos EUA, Jared Kushner, mencionou negociações "muito positivas" na segunda-feira, em entrevista à Fox News.

Apesar de reconhecer que havia "pouca confiança" entre os Estados Unidos e o Irã depois de "todos esses anos sem relações e sem diálogo", Kushner afirmou que "ambos os lados estão muito seriamente engajados".

O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta terça-feira que o Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica para hidrocarbonetos bloqueada pelo Irã, "não será aberto até que os compromissos americanos estipulados no protocolo do acordo sejam implementados" entre as partes.

O negociador citou como condições "o levantamento do bloqueio naval (dos EUA), o desbloqueio de ativos (iranianos), o levantamento do embargo de petróleo", assim como "o fim das operações militares em todas as frentes".

Trump publicou, nesta terça-feira, um mapa em sua plataforma Truth Social que representa o Estreito de Ormuz como "NOVO território americano", reiterando sua ameaça de reivindicar soberania sobre essa hidrovia.

O conflito entre Irã e Estados Unidos eclodiu em 28 de fevereiro com os ataques de EUA e Israel contra a República Islâmica, que desencadearam uma guerra regional.

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