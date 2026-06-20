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Trump diz que não haverá cobrança de pedágio em Ormuz a menos que seja imposto pelos EUA

Segundo o presidente norte-americano, caso acordo com o Irã não seja alcançado, o governo dele pode cobrar taxas

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O líder norte-americano também descreveu os Estados Unidos como "anjo da guarda" dos países do Oriente MédioO líder norte-americano também descreveu os Estados Unidos como "anjo da guarda" dos países do Oriente Médio - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde deste sábado (20) que não haverá cobrança de "pedágios" no Estreito de Ormuz, a menos que a cobrança "seja imposta pelos Estados Unidos". Em postagem na Truth Social, Trump disse que, caso o acordo definitivo com o Irã não seja alcançado, seu governo pode cobrar taxas "como forma de reembolso de custos".

O líder norte-americano também descreveu os Estados Unidos como "anjo da guarda" dos países do Oriente Médio e disse que uma eventual cobrança teria como objetivo "reembolsar custos passados, presentes e futuros", justificando a medida como pagamento por "serviços prestados" pelos EUA na região.

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Na sexta, o Irã afirmou que não cobrará taxa de navios no Estreito de Ormuz pelos próximos 60 dias. Há cinco dias, porém, Teerã anunciou que, após esse prazo - período em que vigora o acordo com os EUA -, pretende instituir uma "taxa por serviço" para embarcações que cruzarem a rota marítima.

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