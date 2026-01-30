A- A+

SUCESSÃO Trump diz que não indicou Hassett para presidência do Fed por "medo de perdê-lo" Segundo o presidente, Hassett é "indescritivelmente bom", e agradeceu o trabalho do diretor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, teria sido um ótimo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), caso tivesse sido indicado. Contudo, o republicano, em publicação na Truth Social nesta sexta-feira, 30, justificou a escolha do ex-diretor do Fed Kevin Warsh para substituir Jerome Powell na chefia do BC dos EUA afirmando que "não quis perder" Hassett na Casa Branca.

"Ele Hassett está fazendo um trabalho tão excepcional comigo e com minha equipe na Casa Branca, que eu simplesmente não queria deixá-lo ir", escreveu o presidente dos EUA.

Segundo Trump, Hassett é "indescritivelmente bom", e agradeceu o trabalho do diretor.

Além de Hassett, haviam especulações de que o atual diretor do Fed Christopher Waller e o executivo da BlackRock Rick Rieder poderiam ser indicados à presidência do BC.

Em outra publicação, Trump afirmou que eles dois também "teriam sido excelentes e teriam um futuro brilhante e ilimitado com 'Trump'". "Que talento incrível em nosso país. Obrigado!", acrescentou.



Veja também