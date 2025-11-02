Dom, 02 de Novembro

Entrevista

Trump diz que não pode revelar segredos, caso China invada Taiwan

Trump disse que o caso de Taiwan "nem sequer foi mencionado" quando conversou com o presidente chinês Xi Jinping durante sua viagem à Ásia na semana passada

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não pode revelar seus segredos ao ser questionado em entrevista sobre seu plano caso a China invada Taiwan.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não pode revelar seus segredos ao ser questionado em entrevista sobre seu plano caso a China invada Taiwan.

"Não posso revelar meus segredos", disse Trump em trecho divulgado pela CBS da entrevista do líder americano a Norah O'Donnell no programa a 60 Minutes, que foi gravado na sexta-feira para exibição neste domingo, 2.

Trump disse que o caso de Taiwan "nem sequer foi mencionado" quando conversou com o presidente chinês Xi Jinping durante sua viagem à Ásia na semana passada.

