ESTADOS UNIDOS Trump diz que não pretende falar com Musk após rompimento e relatos de que falariam por telefone Presidente norte-americano voltou a criticar seu principal aliado nas eleições do ano passado

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a atacar Elon Musk, o homem mais rico do mundo, nesta sexta-feira (6), após o embate público entre ambos na quinta.



Em uma declaração hoje à ABC News, Trump se referiu a Musk como "o homem que perdeu a cabeça" e afirmou que não pretende falar com o bilionário — apesar dos relatos de que fontes da Casa Branca estariam programando uma ligação telefônica entre ambos para esta sexta.

A imprensa americana relatou reações diversas do presidente americano desde a troca de acusações e ameaças com Musk, que até a semana passada fazia parte do seu governo. Uma reportagem do site especializado Politico, que cobre os bastidores de Washington, mencionou uma fala de Trump em que disse que "está tudo bem" em sua relação com o bilionário. Em entrevistas a ABC News e CNN, o tom foi diferente.

— Você está falando do homem que perdeu a cabeça? — disse Trump, ao ser questionado pela ABC News na manhã desta sexta sobre uma possível ligação telefônica entre ele e Musk, acrescentando que o bilionário que gostaria de falar com ele. — Não estou particularmente interessado.

Em uma publicação na rede social Truth Social, na tarde de quinta-feira, Trump já havia dito que Musk tinha "enlouquecido" após ele ter "retirado" uma determinação que "forçava todo mundo a comprar carros elétricos" — Musk é presidente executivo da Tesla, que fabrica veículos autônomos e elétricos, e que teve uma desvalorização de 14% apenas na quinta.



Na mesma publicação, Trump ameaçou cortar os contratos do governo com o bilionário para "economizar".

Principal financiador da campanha presidencial de Trump no ano passado, Musk saiu do governo na semana passada. Ele criticou o plano orçamentário do presidente, que críticos afirmam que pode fazer o déficit americano aumentar significativamente nos próximos anos. Ontem, no Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que não sabia como a relação de ambos ficaria após as críticas.

Musk respondeu chamando o republicano de ingrato, e afirmou que ele teria perdido a eleição sem sua ajuda — o bilionário injetou mais de R$ 1 bilhão na campanha. A réplica do republicano veio por meio da mensagem com a ameaça na rede social. Foi então que Musk dobrou a aposta, afirmando que ele mesmo suspenderia a fabricação de um tipo de veículo espacial produzido para a Nasa, e acusou o presidente de ter relações próximas ao criminoso Jeffrey Epstein, que comandou uma rede de tráfico sexual. Ele não apresentou nenhuma prova de qualquer relação criminosa entre ambos.

O clima tenso desagradou apoiadores do partido e admiradores de Musk, alguns dos quais tentaram promover uma reaproximação. O bilionário Bill Ackman, em uma publicação no X marcando os dois ex-aliados, afirmou que o país era mais forte com a união entre ambos, e pediu que fizessem as pazes. Musk respondeu dizendo que ele "não está errado" — no que foi interpretado como um sinal de moderação. Mas as declarações de Trump na manhã desta sexta indicam que a disputa pública deve continuar.

— Eu não estou sequer pensando em Elon. Ele tem um problema. Esse coitado tem um problema — disse Trump à CNN.

Questionado se conversaria com o bilionário ainda hoje, como noticiaram algumas redes americanas e agências internacionais, citando fontes da Casa Branca, Trump negou.

— Não. Acho que não falarei com ele por um tempo, mas desejo-lhe tudo de bom — disse.







