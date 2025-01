A- A+

ENERGIA Trump diz que não quer novos parques eólicos nos EUA durante seu governo Se a promessa for cumprida, bilhões de dólares em projetos eólicos planejados estarão ameaçados

O presidente eleito Donald Trump disse nesta terça-feira que vai buscar a implementação de uma política de não construção de parques eólicos durante seu segundo mandato, ameaçando bilhões de dólares em projetos de energia eólica planejados.

“Vamos ter uma política onde não serão construídos aerogeradores”, disse Trump durante uma longa tirada contra a energia eólica, em uma coletiva de imprensa em seu resort Mar-a-Lago, na Flórida.

Trump, que prometeu um decreto executivo no primeiro dia de seu governo visando os parques eólicos, sempre foi claro em seu desprezo por essa fonte de energia. No entanto, seus comentários de terça-feira representaram a maior ameaça até agora do presidente eleito.

Como presidente, Trump terá ampla autoridade sobre a aprovação de projetos multibilionários planejados para a costa dos EUA, assim como parques eólicos propostos para grandes áreas de terras federais.

Trump criticou a fonte de energia renovável por ser muito cara e prejudicial ao meio ambiente e às baleias. Trump destacou, em particular, um projeto de 200 turbinas eólicas planejado para a costa de New Jersey, uma aparente referência a um projeto sendo desenvolvido pela EDF Renewables e pela Shell.

Outras empresas cujos projetos eólicos podem estar sob ameaça incluem Avangrid, Orsted Invenergy LLC.

“Eles poluem nosso país”, disse Trump. “Ninguém os quer e são muito caros.”

Trump, que lutou contra um projeto eólico visível de seu campo de golfe em Aberdeen, na Escócia, sempre criticou essa fonte de energia e até chegou a afirmar falsamente que as turbinas eólicas causam câncer. Os defensores da energia limpa disseram que a política anti-eólica de Trump aumentaria os custos da eletricidade e eliminaria uma fonte de energia americana.

Veja também

EUA Juíza bloqueia divulgação de relatório final de promotor responsável por investigações contra Trump