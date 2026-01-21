Qua, 21 de Janeiro

Cúpula de Davos

Trump diz que não usará a força para tomar a Groenlândia

Entretanto, o líder norte-americano insistiu que os Estados Unidos ainda precisam ter "a posse" do território

Trump diz que não usará a força para tomar a Groenlândia - Foto: Fabrice Coffrini / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (21) que não usará a força para assumir o controle da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, aliada de Washington, mas insistiu que os Estados Unidos ainda precisam ter "a posse" do território.

"Provavelmente não conseguiremos nada a menos que eu decida usar a força excessiva, caso em que seríamos, francamente, imparáveis, mas não farei isso. Agora todos estão dizendo: 'Ah, que bom'. Essa é provavelmente a declaração mais importante que fiz, porque as pessoas pensavam que eu usaria a força", disse ele aos líderes mundiais em uma cúpula em Davos.

"Não preciso usar a força. Não quero usar a força. Não usarei a força", enfatizou.

