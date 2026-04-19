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Trump diz que navio destróier dos EUA atacou cargueiro iraniano que tentava furar bloqueio

Destróier americano interceptou o cargueiro "no Golfo de Omã e o alertou para que parasse", disse o presidente americano

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O presidente dos EUA, Donald Trump, informou que navio destróier dos EUA atacou cargueiro iranianoO presidente dos EUA, Donald Trump, informou que navio destróier dos EUA atacou cargueiro iraniano - Foto: Brendan Smialowski/AFP

A Marinha dos Estados Unidos abriu fogo contra um cargueiro iraniano no Golfo de Omã que tentava romper o bloqueio americano aos portos iranianos e assumiu o controle da embarcação, afirmou Donald Trump neste domingo (19) em sua rede Truth Social.

O cargueiro Touska, de bandeira iraniana, “tentou escapar do nosso bloqueio marítimo e as coisas não correram bem para eles”, escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Um destróier americano interceptou o cargueiro “no Golfo de Omã e o alertou para que parasse”, mas, diante da recusa da tripulação, o navio de guerra abriu fogo contra a casa de máquinas. Agora “temos a custódia total do navio”, assegurou Trump.

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