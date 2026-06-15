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Trump diz que navios começam a sair de Ormuz, mas ferramenta contradiz líder

De acordo com a ferramenta, outras 300 embarcações seguem aguardando para cruzar o estreito

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Trump diz que navios começam a sair de Ormuz, mas ferramenta contradiz líderTrump diz que navios começam a sair de Ormuz, mas ferramenta contradiz líder - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 15, em publicação na Truth Social, que navios começaram a se movimentar para fora do Estreito de Ormuz e que muitos deles estão carregados de petróleo. Segundo Trump, as embarcações estariam seguindo a chamada "Rota do Sul", que, de acordo com ele, é "totalmente segura e preservada".

"Existem outras rotas também!!!", acrescentou o presidente dos EUA, um dia após o anúncio de um acordo de paz provisório com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio e reabrir Ormuz.

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Apesar do comentário de Trump, um site de monitoramento em tempo real da rota marítima indica que há apenas dois navios em trânsito no local.

De acordo com a ferramenta, outras 300 embarcações seguem aguardando para cruzar o estreito.

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