A- A+

ormuz Trump diz que navios começam a sair de Ormuz, mas ferramenta contradiz líder De acordo com a ferramenta, outras 300 embarcações seguem aguardando para cruzar o estreito

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 15, em publicação na Truth Social, que navios começaram a se movimentar para fora do Estreito de Ormuz e que muitos deles estão carregados de petróleo. Segundo Trump, as embarcações estariam seguindo a chamada "Rota do Sul", que, de acordo com ele, é "totalmente segura e preservada".

"Existem outras rotas também!!!", acrescentou o presidente dos EUA, um dia após o anúncio de um acordo de paz provisório com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio e reabrir Ormuz.

Apesar do comentário de Trump, um site de monitoramento em tempo real da rota marítima indica que há apenas dois navios em trânsito no local.

De acordo com a ferramenta, outras 300 embarcações seguem aguardando para cruzar o estreito.

Veja também