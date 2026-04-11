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petróleo Trump diz que navios petroleiros estão a caminho dos EUA para buscarem petróleo e gás O presdente afirmou que os EUA possuem mais petróleo do que as duas maiores economias petrolíferas juntas

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste sábado (11) em sua rede social, que petroleiros estão se dirigindo aos Estados Unidos para buscar cargas do "melhor e mais 'doce' petróleo (e gás)".

Trump afirmou que os EUA possuem mais petróleo do que as duas maiores economias petrolíferas juntas. Ele também defendeu que a qualidade da commodity vendida pelos EUA é maior. O presidente, contudo, não deu detalhes sobre empresas, países ou os valores dessa transação.

A guerra de EUA e Israel contra o Irã levou os iranianos a fechar o Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do suprimento mundial de petróleo. Isso elevou os preços do combustível. O petróleo bruto Brent, referência internacional, passou de cerca de US$ 70 por barril antes da guerra, no fim de fevereiro, para mais de US$ 119 em alguns momentos.

Mas Trump argumenta que os EUA podem servir como uma fonte alternativa de petróleo e gás natural, embora o aumento da demanda possa pressionar ainda mais os preços para os consumidores, a menos que haja mais produção interna.

Os preços da gasolina nos EUA passaram de pouco menos de US$ 3 por galão antes do conflito para cerca de US$ 4,15. O aumento pode prejudicar a capacidade dos americanos de gastar com outros bens e serviços, desacelerando a economia e ameaçando agravar o desemprego.

Os preços ao consumidor no país subiram 3,3% em março em comparação com o ano anterior, um aumento acentuado em relação aos 2,4% de fevereiro e o maior aumento anual desde maio de 2024

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