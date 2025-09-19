Sex, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
negociações

Trump diz que negociações com China sobre TikTok e comércio avançam após falar com Xi

Líderes também falaram sobre necessidade de pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia

Reportar Erro
O presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA, Donald Trump, iniciaram uma ligação telefônica planejada para 19 de setembro de 2025, informou a mídia estatal em Pequim, durante a qual discutiriam o comércio e o destino do TikTok.O presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA, Donald Trump, iniciaram uma ligação telefônica planejada para 19 de setembro de 2025, informou a mídia estatal em Pequim, durante a qual discutiriam o comércio e o destino do TikTok. - Foto: Mandel NGAN e Pedro Pardo / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (19), após uma ligação com seu homólogo chinês, Xi Jinping, progressos nas negociações sobre o aplicativo TikTok, embora não tenha anunciado um acordo.

Leia também

• Trump diz que se reunirá com Xi na cúpula da Apec e viajará para a China no ano que vem

• Abbas poderá discursar na Assembleia Geral da ONU por vídeo depois que visto foi negado pelos EUA

• Presidente chinês diz a Trump que EUA deveriam evitar medidas comerciais restritivas, afirma agência

"Fizemos progressos em muitas questões muito importantes, incluindo comércio, fentanil, a necessidade de pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia e a aprovação do acordo do TikTok", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter