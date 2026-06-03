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Guerra Trump diz que negociações com Irã podem ser concluídas "neste fim de semana" Trump já havia afirmado na sexta-feira passada que tomaria sua "decisão final" sobre as negociações, mas o fim de semana transcorreu sem qualquer resultado oficial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (3) que as negociações com o Irã estão indo "muito bem" e que podem ser concluídas "neste fim de semana", embora também não tenha descartado a possibilidade de fracassarem.

"Ouvi dizer que a negociação está indo muito bem", declarou a jornalistas no Salão Oval.

Trump já havia afirmado na sexta-feira passada que tomaria sua "decisão final" sobre as negociações, mas o fim de semana transcorreu sem qualquer resultado oficial.

Posteriormente, os dois países trocaram ataques no Estreito de Ormuz, que também atingiram países vizinhos, como o Kuwait, apesar do cessar-fogo.

"Nessa parte do mundo, um cessar-fogo significa que se atira de forma um pouco mais moderada", ironizou o presidente.

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