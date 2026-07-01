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Conflito Trump diz que negociações com o Irã avançaram 'muito bem' Desnuclearização do Irã está indo bem. Eles tiveram reuniões muito boas e veremos", disse o presidente americano a jornalistas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (1º) que as conversas indiretas entre o Irã e os Estados Unidos em Doha estão avançando “muito bem”.

"A desnuclearização do Irã está indo bem. Eles tiveram reuniões muito boas e veremos", disse Trump a jornalistas enquanto se preparava para embarcar em seu novo avião Air Force One, apresentado pelo Catar, para uma viagem a Dakota do Norte.

"Nós os atingimos fortemente", mas as negociações estão avançando "muito bem", disse ele aos jornalistas.

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