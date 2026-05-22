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ESTADOS UNIDOS Trump diz que 'ninguém está mais preparado' que Warsh para Fed e pede que ele seja independente Trump enfatizou que quer que o novo chair seja "totalmente" independente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 22, que "ninguém está mais preparado" para presidir o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) do que Kevin Warsh e que acredita que ele tem muitas habilidades importantes para a posição.

Em cerimônia de posse de Warsh no cargo, Trump enfatizou que quer que o novo chair seja "totalmente" independente. "Não olhe para mim, faça o seu próprio caminho", frisou.

Segundo o republicano, o BC dos EUA foi desviado de sua missão principal durante o mandato do ex-presidente da instituição Jerome Powell, mas Warsh vai restaurar a confiança no Fed.

Trump afirmou que o crescimento econômico não significa alta da inflação e que o país irá crescer para sair da dívida do governo anterior de Joe Biden. "Temos algumas dívidas que queremos resolver; queremos parar a inflação, mas não parar a grandeza", pontuou.

O presidente norte-americano ainda associou os recordes das bolsas de Nova York com a posse de Warsh: "Mercado acionário está subindo, significa que gostam de você."

De acordo com ele, Warsh vai restringir a prática do Fed de orientação futura (forward guidance).

Trump também voltou a dizer que o Irã quer fazer um acordo com os EUA e que empresas estão voltando para o país "graças às tarifas".

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