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Guerra no Oriente Médio

Trump diz que 'Ninguém sabe quem está no comando' no Irã

"Há uma enorme luta interna e confusão dentro da 'liderança'. Ninguém sabe quem está no comando, nem mesmo eles", escreveu o presidente americano em sua plataforma Truth Social

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O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Ken Cedeno / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (25) que não está claro quem está no comando no Irã, após cancelar a viagem de seus navios a Islamabad para conversas com delegados de Teerã.

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“Há uma enorme luta interna e confusão dentro da ‘liderança’. Ninguém sabe quem está no comando, nem mesmo eles”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

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