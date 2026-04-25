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Guerra no Oriente Médio Trump diz que 'Ninguém sabe quem está no comando' no Irã "Há uma enorme luta interna e confusão dentro da 'liderança'. Ninguém sabe quem está no comando, nem mesmo eles", escreveu o presidente americano em sua plataforma Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (25) que não está claro quem está no comando no Irã, após cancelar a viagem de seus navios a Islamabad para conversas com delegados de Teerã.

“Há uma enorme luta interna e confusão dentro da ‘liderança’. Ninguém sabe quem está no comando, nem mesmo eles”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

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