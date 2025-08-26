A- A+

EMPREGO Trump diz que números de empregos nos EUA vão disparar com novas contratações O presidente classificou o desempenho da economia dos EUA como "bom"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 26, durante discurso de abertura em reunião do gabinete do governo, que o número de empregos no país irá disparar com novas contratações.

Ele classificou o desempenho da economia dos EUA como "bom" e observou que diversas indústrias já voltaram a estabelecer produção doméstica, destacando particularmente o setor automobilístico - citando como exemplo Ford e Stellantis - e o siderúrgico.

Segundo Trump, a produção doméstica de carros e de aço irá "saltar" nos próximos anos.

O republicano reconheceu que o número de cargos públicos está caindo, mas afirmou que o número de empregos no setor privado está crescendo e são os que "importam" e "pagam bem de verdade"

Os comentários de Trump acontecem cerca de uma semana antes da publicação do principal relatório de empregos dos EUA, conhecido como payroll, que será divulgado em 5 de setembro.



Veja também