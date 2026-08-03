Conflito
Trump diz que o Irã deve escolher entre 'acordo' ou 'rendição total'
"Nada chega ao Irã, a menos que queiramos que chegue, e nada chegará, a menos que se alcance um Acordo ou uma Rendição Total", anunciou o presidente americano em sua plataforma, Truth Social
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o Irã deve escolher entre 'acordo' ou 'rendição total' - Foto: Filip Singer/POOL/AFP
O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (3), que o Irã deve escolher entre um "acordo" ou a "rendição total", depois que Teerã negou que esteja negociando com os Estados Unidos.
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“Nada chega ao Irã, a menos que queiramos que chegue, e nada chegará, a menos que se alcance um Acordo ou uma Rendição Total”, anunciou Trump em sua plataforma, Truth Social.