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Conflito Trump diz que o Irã deve escolher entre 'acordo' ou 'rendição total' "Nada chega ao Irã, a menos que queiramos que chegue, e nada chegará, a menos que se alcance um Acordo ou uma Rendição Total", anunciou o presidente americano em sua plataforma, Truth Social

O presidente americano, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (3), que o Irã deve escolher entre um "acordo" ou a "rendição total", depois que Teerã negou que esteja negociando com os Estados Unidos.

“Nada chega ao Irã, a menos que queiramos que chegue, e nada chegará, a menos que se alcance um Acordo ou uma Rendição Total”, anunciou Trump em sua plataforma, Truth Social.

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