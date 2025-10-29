Qui, 30 de Outubro

ESTADOS UNIDOS

Trump diz que ordenou retomar testes de armas nucleares dos EUA

Medida de Donald Trump chega após o presidente russo Vladimir Putin revelar teste com drone submarino com capacidade nuclear

Donald Trump, presidente do Estados UnidosDonald Trump, presidente do Estados Unidos - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (29) que determinou a retomada "imediata" dos testes de armas nucleares, sem oferecer mais detalhes.

A medida tomada pelo dirigente americano chega após o presidente russo Vladimir Putin revelar nesta quarta que Moscou havia testado com sucesso um drone submarino de propulsão e com capacidade nucleares, desafiando as advertências de Washington.

"Por causa dos programas de testes de outros países, instrui o Departamento da Guerra a iniciar testes com nossas armas nucleares em igualdade de condições", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

